IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erzielt 270 g/t AgÄq über 1,3 m in einem Step-Out von 1,5 km auf paralleler Struktur in Las Coloradas

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erzielt 270 g/t AgÄq über 1,3 m in einem Step-Out von 1,5 km auf paralleler Struktur in Las Coloradas

Vancouver, British Columbia - 8. Januar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus drei Diamantbohrlöchern in seinem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas in Chihuahua, Mexiko, bekannt zu geben.

Wichtigste Ergebnisse:

Bohrloch LC-25-012 ist das erste Bohrloch, mit dem der Gang/die Struktur Soledad II mit einer Länge von über 1 km untersucht wurde. Das Bohrloch wurde ca. 1,5 km nordwestlich der Entdeckung Soledad gebohrt (die 1,45 m mit 1.028 g/t AgÄq ergab; gemeldet am 24. September 2025). Highlights beinhalten:

- 4,8 m mit 90 g/t AgÄq (52,6 g/t Ag) ab 56,7 m, einschließlich:

o 1,3 m mit 270 g/t AgÄq (143 g/t Ag und 0,72 g/t Au) ab 56,7 m, einschließlich:

- 0,8 m mit 360 g/t AgÄq (220 g/t Ag und 0,223 g/t Au) ab 57,2 m

Bohrloch LC-25-009 ist ein Step-Out von 70 m vom Entdeckungsbohrloch LC-25-008 (das 1,6 m mit 931 g/t AgÄq und 1,28 g/t Au ergab). Die Ergebnisse bestätigen:

- Erweiterung der in LC-25-008 durchteuften Mineralisierung, was eine Kontinuität von 70 m in Streichrichtung belegt

- Die Struktur bleibt 200 m in Richtung Süden offen und unbebohrt

President und CEO Scott Emerson kommentierte wie folgt: Diese Ergebnisse verdeutlichen zwei entscheidende Faktoren für jede Entdeckung: Gehalt und Größenordnung.

Was den Gehalt angeht, ergab das Bohrloch LC-25-012, das erste Bohrloch, das jemals in dem Erzgang/der Struktur Soledad II gebohrt wurde (siehe Tabelle 1), 270 g/t Silberäquivalent über 1,3 m. Dies folgt auf unseren Entdeckungsabschnitt in Soledad mit 1.028 g/t Silberäquivalent über 1,45 m (siehe Pressemitteilung vom 24. September 2025). Wir durchteufen immer wieder hochgradige Mineralisierungen in mehreren Strukturen.

Was die Größenordnung angeht, haben wir inzwischen bedeutende Mineralisierungen in drei separaten Strukturen bestätigt - Soledad, Soledad II und die neu identifizierte Nr. 8 -, die sich über eine Entfernung von 1,5 km nach Nordwesten erstrecken (siehe Pressemitteilung vom 3. Dezember 2025). Allein die Struktur Soledad II erstreckt sich über einen Kilometer an der Oberfläche, wo Gesteinssplitterproben Werte von bis zu 352 g/t Silber und 2,42 g/t Gold ergaben. Wir haben ein Bohrloch auf einem Kilometer einer vielversprechenden Struktur gebohrt.

Die Kombination aus hochgradigen Abschnitten und mehreren parallelen und subparallelen mineralisierten Gängen/Strukturen ist das, was ein distriktweites System von einem isolierten Gang unterscheidet. Las Coloradas weist beide Merkmale auf.

WARUM DIES WICHTIG IST: GEHALT + GRÖSSENORDNUNG

Diese Ergebnisse bestätigen zwei wesentliche Merkmale eines aufstrebenden Distrikts: eine hochgradige Mineralisierung und eine Größenordnung, in der mehrere Ziele lagern können. Die von Kingsmen anvisierten Gang-/Struktursysteme befinden sich in einem in NW-Richtung verlaufenden Gebiet von ca. 2,5 km Länge und ca. 1 km Breite. Kingsmen durchteufte inzwischen bedeutende Mineralisierungen in drei separaten Strukturen. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Erzgang, sondern um ein mineralisiertes System.

Hoher Gehalt in drei Strukturen bestätigt

- Soledad - Das Entdeckungsbohrloch ergab 1.028 g/t AgÄq über 1,45 m.

- Soledad II - Das erste Bohrloch ergab 270 g/t AgÄq über 1,3 m (diese Pressemitteilung).

- Struktur Nr. 8 - Neue Entdeckung: 1,6 m mit 931 g/t AgÄq und 1,28 g/t Au

Soledad II: Ein 1,5 km langes Step-Out mit Potenzial im km-Bereich

Bohrloch LC-25-012 ist das erste Bohrloch, das in der Struktur Soledad II, 1,5 km nordwestlich der ursprünglichen Entdeckung von Soledad, gebohrt wurde. Die oberflächennahe Probenahme entlang der Streichlänge von +1 km ergab:

- 352 g/t Ag und 0,71 g/t Au

- 200 g/t Ag und 2,42 g/t Au

Ein Bohrloch wurde über einen Kilometer einer vielversprechenden Struktur gebohrt. Mehrere Ziele sind weiter unerkundet.

Streichkontinuität in Rosario bestätigt

Bohrloch LC-25-009 erweiterte die Mineralisierung um 70 m in Streichrichtung ab dem Entdeckungsbohrloch LC-25-008. Die Struktur bleibt über 200 m in Richtung Süden offen und unbebohrt. Die Geochemie der Indikatormineralien - unter anderem Antimon, Arsen, Wismut, Blei und Zink - bestätigt, dass sich das mineralisierte System fortsetzt.

DETAILLIERTE ERÖRTERUNG DER BOHRUNGEN

Zielgebiet Leona

Bohrloch LC-25-012 ist das erste Bohrloch, mit dem der Gang/die Struktur Soledad II mit einer Länge von über 1 km untersucht wurde. Das Bohrloch war darauf ausgelegt, die Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb der nahe der Mitte der Struktur entnommenen Oberflächenproben zu untersuchen (Abbildungen 1 und 2), was folgende Ergebnisse lieferte:

- 352 g/t Ag und 0,71 g/t Au

- 200 g/t Ag und 2,42 g/t Au

Das Bohrloch durchteufte die mineralisierte Struktur bei 56,7 m bohrlochabwärts und ergab eine 4,8 m breite Zone, die nach Westen abfällt (Abbildung 3, Tabelle 1). Diese Durchteufung bestätigt, dass in der Struktur Soledad II bedeutende Silber-Gold-Mineralisierungen lagern könnten, wie dies zunächst durch Oberflächenproben nahe gelegt wurde. Anomale Silber- und Goldwerte erstrecken sich über die gesamte Streichlänge der Struktur und definieren somit mehrere Ziele für zukünftige Bohrungen.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse für LC-25-012

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) AgÄq (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%)

LC-25-012 56,70 61,50 4,80 90 0,00 52 0,91 1,22

einschl. 56,70 58,00 1,30 270 0,72 143 2,45 3,42

einschl. 57,20 58,00 0,80 360 0,22 220 3,10 4,32

138,30 138,55 0,25 209 0,14 157 0,61 1,91

Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden (https://kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico), auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt.

Zielgebiet Rosario

Die Bohrlöcher LC-25-009 und LC-25-011 wurden 90 m nordwestlich von LC-25-008 angesetzt, um die Mineralisierung in der Nähe des historischen Schachts von Rosario zu untersuchen (Abbildung 4).

Bohrloch LC-25-009 zielte auf die mineralisierte Struktur ab, die in LC-25-008 durchteuft wurde und 200 g/t AgÄq und 0,28 g/t Au über 10,5 m ergab, einschließlich 931 g/t AgÄq und 1,28 g/t Au über 1,60 m. Das Bohrloch durchteufte die Struktur bei 118,0 m bohrlochabwärts, einschließlich einer Zone von 0,65 m mit anomalen Gold- und Silberwerten (118,15-118,8 m) und erhöhten Gehalten an Indikatorelementen (Antimon, Arsen, Wismut, Blei, Zink; Tabelle 2). Diese Durchteufung wird als Erweiterung der Mineralisierung in LC-25-008 interpretiert, die sich etwa 70 m entlang Streichrichtung in südöstlicher Richtung befindet. Die Struktur bleibt über 200 m südlich von LC-25-008 offen und unbebohrt.

Bohrloch LC-25-011 durchteufte eine breite Alterations-/Strukturzone von 90,73-157,8 m. Es wurden drei Zonen mit anomaler Geochemie identifiziert, die durch niedrige Silberwerte, sporadisches Gold (bis zu 0,76 g/t über 0,6 m) und starke Signaturen von Indikatorelementen wie Antimon, Arsen, Wismut und Zink gekennzeichnet sind (Tabelle 2). Die Struktur der Mine Rosario beträgt laut Interpretation zwischen 131,75 und 137,65 m. Das Vorhandensein von Indikatorelementen, schmalen Silber-Gold-Durchteufungen und vergesellschafteten Alterationen bestätigt das Potenzial für eine Mineralisierung in diesem Gebiet.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) werden momentan geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Beutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben wurden vor der Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua geschickt, wo nach einer Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) eine Multielement- und Goldanalyse mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) durchgeführt wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikate in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 km²) vereint ein historisches Bergbaugebiet, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO betrieben wurden. Es befindet sich im Bergbaurevier Parral im zentralen Silbergürtel Mexikos, ungefähr 30 km südöstlich von Hidalgo de Parral.

Die jüngsten Bohrungen haben neue Zonen mit einer flachen, hochgradigen Mineralisierung bestätigt und das Potenzial für mehrere parallele Strukturen entlang eines 4,5 km langen Trends herausgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) ist ein explorationsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Zuletzt haben Bohrungen bei Las Coloradas neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 km langen Entwicklungszug verdeutlicht. Im Projekt Almoloya ist auf Grundlage historischer Bohrungen, umfangreicher Untertagearbeiten und mehrerer Gangsysteme sehr wahrscheinlich mit einer in Erzgängen eingebetteten Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte zu rechnen. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board,

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Telefon: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1 Silberproben und LC-25-012 in Leona

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82407/Kingsmen_080126_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2 Goldproben und LC-25-012 in Leona

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82407/Kingsmen_080126_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3 Abschnitt von Bohrloch LC-25-012 in Leona

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82407/Kingsmen_080126_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4 Rosario: LC-25-009 und LC-25-011

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82407/Kingsmen_080126_DEPRCOM.004.png

Tabelle 2:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82407/Kingsmen_080126_DEPRCOM.005.png

Die wahre Mächtigkeit kann derzeit nicht bestimmt werden, und die angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrintervalle.

Tabelle 3: Informationen zu den Bohrkragen

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhe Az Neigung Bohrlochende

LC-25-009 464669 2964549 1660 220 -75 215,65

LC-25-011 464669 2964549 1660 250 -45 315,8

LC-25-012 463522 2964744 1640 45 -45 151,8

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

