IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals meldet Rückkauf der 1%igen Royalty auf sein Portfolio in der Slowakei

Vancouver, British Columbia - 8. Januar 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (CSE: MILI) (FWB: QN90) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Rückkaufrecht ausgeübt hat, um die 1%ige Net Smelter Royalty (NSR), mit der sein slowakisches Portfolio belegt ist, zu tilgen. Die 1%ige NSR umfasste drei Mineralprojekte: das Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarová, das Antimon-Gold-Projekt Tiennesgrund und das Zinnprojekt Medvedi Potok. Alle drei Projekte sind nun royaltyfrei, was den strategischen Wert des Portfolios stärkt.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: Wir sind mit dem Rückkauf der NSR für unsere slowakischen Projekte, zu denen auch unser Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarova zählt, sehr zufrieden. Diese strategische Übernahme beseitigt die Verpflichtung zur Entrichtung zukünftiger Royalties und soll Military Metals mehr finanzielle Flexibilität beim weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete verschaffen. Da uns nun die ersten Bohrergebnisse aus Trojarova vorliegen und die Mineralressourcenschätzung voraussichtlich noch in diesem Quartal abgeschlossen wird, halten wir den Zeitpunkt für günstig, unsere Eigentumsverhältnisse zu konsolidieren. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung unserer Explorationsaktivitäten und werden die Aktionäre über die weiteren Schritte im Rahmen der Erschließung des Gesamtpotenzials dieses spannenden Projekts auf dem Laufenden halten.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat den Rückkauf der NSR gemäß den Bedingungen einer von dieser Tochtergesellschaft im Vorfeld abgeschlossenen Aktienkaufvereinbarung ausgeübt. Die Unternehmensführung und das Board of Directors des Unternehmens haben festgestellt, dass der Abschluss des NSR-Rückkaufs und die daraus resultierende Tilgung der 1%igen NSR sowohl für die Aktionäre des Unternehmens als auch für die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Projekte des Unternehmens von Vorteil sind. Als Gegenleistung für den Rückkauf der NSR ist eine einmalige Barzahlung in Höhe von 162.800 CAD zu leisten (die Barzahlung). Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren (Royalties) für die Mineralprojekte des Unternehmens in der Slowakei an.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum voraussichtlichen Nutzen des NSR-Rückkaufs und zur Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Diese Aussagen geben die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten behaftet sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

