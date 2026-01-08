IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy gibt einen Überblick über die Arbeiten im Jahr 2025 und stellt die Explorationsstrategie für 2026 vor

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy gibt einen Überblick über die Arbeiten im Jahr 2025 und stellt die Explorationsstrategie für 2026 vor

Überblick über die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 und die geplanten technischen Prioritäten auf den Projekten Tharsis und Big Mack

8. Januar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich, zum Jahresende eine Zusammenfassung der Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 sowie einen Ausblick auf die geplanten technischen Arbeiten und die Explorationsprioritäten für 2026 bereitzustellen. Der Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr im gesamten Portfolio darauf, ein vollständigeres Verständnis jedes einzelnen Projekts aufzubauen und das verfügbare Datenmaterial in praktische Explorationspläne umzusetzen. Pan American beabsichtigt dieses Jahr, die systematischen technischen Arbeiten fortzusetzen, um das Vertrauen in die Zielgebiete zu stärken, und bei der Erarbeitung von Programmen in Anbetracht sich fortentwickelnder Interpretationen, Überlegungen in Bezug auf Genehmigungsverfahren und des verfügbaren Kapitals Flexibilität beizubehalten.

Das Projekt Tharsis

Pan American erwarb das Projekt Tharsis im Jahr 2025. Tharsis umfasst einen Karbonatit-Alkali-Komplex in den kanadischen Northwest Territories, der Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetall-(REE) und Niobmineralisierung aufweist. Die Explorationsaktivitäten im vergangenen Jahr waren darauf ausgerichtet, das Verständnis der topografischen und geophysikalischen Gegebenheiten des Projektgeländes zu verbessern, um eine für die Ermittlung von Bohrzielen kohärente Interpretation erarbeiten zu können. Die Feldarbeiten bei Tharsis beinhalteten magnetische Erfassungen und Probenahmen bei Ausbissen sowie die Erhebung bathymetrischer Daten über Squalus Lake zur Messung der Tiefe der Wassersäule, was zur Ausrichtung zukünftiger Bohrungen beitragen soll. Zu Beginn von 2026 will sich Pan American auf die Zusammenführung der Datensätze konzentrieren, um eine konsolidierte geologische Interpretation zu erarbeiten, die das Vertrauen in den lithologischen Rahmen des Projekts stärken soll. Das Unternehmen sondiert auch die Möglichkeit, in diesem Winter ein Bohrprogramm bei Tharsis durchzuführen, in dessen Rahmen die vorrangigen Zielgebiete erprobt und das Geomodell weiter verfeinert werden soll. Zusätzliche anschließende Aktivitäten im Sommer könnten gezielte Kartierungen und Probenahmen, projektweite geophysikalische Messungen und andere Arbeitsprogramme umfassen, die der Verbesserung der Bohrbereitschaft im Laufe der Zeit dienen sollen.

Das Projekt Big Mack

Pan American baute im Jahr 2025 die technische Grundlage des Projekts Big Mack in Ontario aus, welches höffig für eine Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatitmineralisierung ist. Der Schwerpunkt der Arbeiten im vergangenen Jahr lag auf der fortlaufenden Entwicklung des geologischen Rahmens des Projekts durch die Auswertung der jüngsten Bohrergebnisse zusammen mit den zuvor in den Jahren 2023 und 2024 erfassten Datensätzen, um das Verständnis der geologischen Kontrollen und die Ermittlung der vorrangigen Bohrziele zu verfeinern. Das Unternehmen plant, das Geomodell für Big Mack im Jahr 2026 anhand der neuesten Bohrergebnisse zu aktualisieren und die Ermittlung der vorrangigen Bohrziele voranzutreiben. Die geplanten Arbeiten beinhalten unter anderem die weitere Auswertung und Integration der verfügbaren Datensätze, sodass die Mineralisierungskontrollen genauer eingegrenzt und die Planung der weiteren Exploration gefördert werden können.

Wir haben die bereits starke technische Grundlage bei Tharsis und Big Mack im letzten Jahr weiter ausgebaut, so Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer. Die Arbeiten haben zur Verfeinerung des geologischen Verständnisses beigetragen und unsere Fähigkeit verbessert, die Explorationsziele zu priorisieren. Unser Augenmerk ist nun weiterhin auf den disziplinierten und kostengünstigen Ausbau dieses technischen Fundaments gerichtet, um begründete Entscheidungen in der Exploration zu stützen.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

Market-Maker

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Firma Independent Trading Group, Inc. (Anschrift: 420, 33 Yonge Street, Toronto, ON, Kanada, M5E 1G4, Website: www.itg84.com; Ansprechpartner: Chris Kaplan, E-Mail: chriskaplan@itg84.com) (ITG) als Market-Maker für seine an der Canadian Securities Exchange (die CSE) notierten Stammaktien beauftragt hat.

Als Market-Maker für Pan American wird ITG in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE zu einem fairen und ordnungsgemäßen Markt für die Stammaktien des Unternehmens beitragen, indem es Aktien des Unternehmens an der CSE sowie anderen alternativen kanadischen Handelsplätzen kauft und verkauft. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen von ITG wird das Unternehmen ITG ein monatliches Entgelt von 3.000 CAD zahlen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75 %ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen, unter anderem die Pläne für zukünftige Bohrprogramme, und das geologische Potenzial dieser Konzessionsgebiete sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

