Israel greift im Gazastreifen an - Hamas soll gegen Waffenruhe verstoßen haben

08. Jan (Reuters) - Israel hat eigenen Angaben zufolge eine Raketenabschussrampe in der Nähe von Gaza-Stadt angegriffen.

Zuvor ⁠habe es ‍einen Raketenabschuss aus dem Gazastreifen auf Israel gegeben, teilte das Militär am Donnerstag ‌mit. Dieser sei allerdings fehlgeschlagen und habe israelisches Gebiet nicht ‍erreicht. Israel warf der radikal-islamischen Hamas Palästinenser-Organisation vor, die Waffenruhe in den vergangenen 24 Stunden zweimal verletzt zu haben. Ein Hamas-Vertreter erklärte, den Vorwurf zu prüfen.

Trotz der geltenden ‍Waffenruhe greift Israel weiterhin im ⁠Gazastreifen an. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig schwerwiegende Verstöße gegen die Vereinbarung vor. ‍Wann die nächste Phase beginnen könnte, ist unklar. Die Positionen liegen ⁠weit auseinander. Die Hamas weigert sich, ihre Waffen abzugeben. Israel hat weiter Truppen in etwa der Hälfte des Gazastreifens stationiert. ‍Den Grenzübergang Rafah ‌zu Ägypten hält Israel weiter geschlossen. Er soll erst geöffnet werden, wenn die Hamas auch die sterblichen Überreste der letzten Geisel übergeben hat.

