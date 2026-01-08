Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn Gruppe: Neue, ambitionierte Finanzziele – Beliebte Erlebnisberge

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

8. Januar 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jungfraubahn-Gruppe

Neue, ambitionierte Finanzziele – Beliebte Erlebnisberge

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass sie sich neue finanzielle Ziele gesetzt hat. Diese präsentieren CEO Oliver Hammel sowie CFO Christoph Seiler am heute stattfindenden Investorentag. Das Jahr 2025 brachte für die Erlebnisberge neue Rekordfrequenzen, beim Jungfraujoch – Top of Europe wurde erneut die Millionenmarke übertroffen. Der Start in die Wintersaison 2025/2026 verlief hervorragend und so konnte der beste Saisonstart in der Geschichte verzeichnet werden.

Die Jungfraubahn-Gruppe hat sich in den letzten Jahrzehnten mit der spektakulären UNESCO-Welterbe-Naturkulisse und einer einzigartigen Bahninfrastruktur zu einer exklusiven Tourismusdestination gemausert. Mit dem Generationenprojekt V-Bahn sind Kapazitäten und Komfort erhöht und die Reisezeiten zum Jungfraujoch – Top of Europe und ins Wintersportgebiet verkürzt worden. Damit konnte das Unternehmen seine Marktposition als Premium-Tourismusanbieter stärken.

Keine Bergdestination der Schweiz zieht mehr Besucherinnen und Besucher an. Mit insgesamt 3‘909‘700 Besucherinnen und Besuchern hat die Jungfraubahn-Gruppe im Jahr 2025 über alle Segmente hinweg einen neuen Rekordwert erzielt, im Jahr 2024 waren es insgesamt rund 3,8 Millionen Gäste.

Personenfrequenzen

2025 Personenfrequenzen

2024 Veränderung

in Prozent Segment Jungfraujoch

(Jungfraujoch an) 1'056’600 1'058’600 -0,2% Segment Erlebnisberge



Grindelwald-First (Tal ab)



Mürrenbahn (Tal ab)



Harderbahn (Tal ab)



Total Erlebnisberge



760’000



478’500



406’000



1'644’500



709’700



447’700



425’200



1'582’600



+7,1%



+6,9%



-4.5%



+3,9% Segment Wintersport

Skier Visits (Kalenderjahr Jungfrau Ski Region) 1'208’600 1'148’600 +5,2% Total 3'909’700 3'789’800 +3,2%

Jungfraujoch – Top of Europe

Im Jahr 2025 besuchten 1'056’600 Gäste das Jungfraujoch – Top of Europe, womit sich die Zahl stabil auf Vorjahresniveau hielt (2024: -0,2 Prozent). Die Gruppenreisen befinden sich wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, zudem ist weiterhin eine Zunahme bei den Gästen aus den USA und Brasilien festzustellen. Indien und Südostasien weisen eine stabile Nachfrage auf. Die Besucherinnen und Besucher aus China sind zu einem grossen Teil zurück.

Erlebnisberge

Im Jahr 2025 konnten die Erlebnisberge erneut Top-Ergebnisse bei den Gästezahlen erzielen. Grindelwald-First besuchten 760'000 Ausflugsgäste, was einem Plus von 7,1 Prozent entspricht, die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) zählte 478'500 Fahrgäste und damit ein Plus von 6,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2024. Einzig die Harderbahn verpasste mit 406’000 Besuchenden ihren Höchstwert aus dem Jahr 2024 (425’200) um 4,5 Prozent.

Wintersport

Im Kalenderjahr 2025 zählte die Jungfrau Ski Region insgesamt 1'208’600 Skier Visits, was einem Plus von 5,2 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Die Wintersportsaison 2025/2026 startete am 29. November 2025 mit durchgehendem Wintersportbetrieb. Beim Vorverkauf des AlpsPasses (Partnerangebot von Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis, Jungfrau Ski Region) wurden rund 34’000 Skipässe zum Vorverkaufspreis abgesetzt. Diese Zahlen zeigen, dass die Schneesicherheit, das Pistenangebot und die moderne Infrastruktur der AlpsPass-Gebiete überzeugen.

Skier Visits

Saisonstart – 31.12.2025 Skier Visits

Saisonstart – 31.12.2024 Veränderung

in Prozent Jungfrau Ski Region 244’300 218’500 +11,8%

Vom Saisonstart bis zum 31. Dezember 2025 registrierte die Jungfrau Ski Region 244’300 Skier Visits. Gegenüber der gleichen Periode vor einem Jahr entspricht dies einer Zunahme von 11,8 Prozent und ist damit der beste Saisonstart in der Geschichte. Die Jungfrau Ski Region ist ein Kooperationsprodukt, an welchem die Jungfraubahn-Gruppe einen Umsatzanteil von über 60 Prozent hält.

Mittelfristige Finanzziele

Die Jungfraubahn-Gruppe profitiert von der wachsenden Reiselust. Das Unternehmen hat sich als Marktführerin im Premium-Segment für Freizeit- und Erlebnisangebote positioniert und vor diesem Hintergrund ihre Strategie geschärft.

Die Jungfraubahn-Gruppe kommuniziert am heutigen Investorentag neue finanzielle Ziele: Bis 2030, strebt das Management eine höhere Rentabilität und Dividendenausschüttung an.

Die Ziele im Einzelnen:

EBITDA-Marge von ≥ 45% (bisher ≥ 43%)

eine Umsatzrendite (Return on Sales) von ≥ 25% (bisher ≥ 20%)

kumulierter Free Cash-flow (2025-2030) von ≥ CHF 300 Mio. (bisher 2024-28 ≥ CHF 200 Mio.)

Dividendenpolitik mit Payout-Ratio von 50-67% (bisher 40-60%)

ROIC (Return on Invested Capital) von > 10% (neu)

Die starke Bilanz und der hohe Cashflow bieten den nötigen Spielraum für die geplanten Investitionen, die ein nachhaltiges Wachstum unterstützen. Zu den wichtigsten Zukunftsprojekten gehören die Erneuerung der Firstbahn sowie Ausbauprojekte auf dem Jungfraujoch und dem Eigergletscher.

