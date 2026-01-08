Livetrading Nasdaq: Nvidia als Signalgeber – so nutzt man Einzelwerte für Index-Trades

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

In diesem Livetrading-Webinar zur Wall-Street-Eröffnung analysieren wir den Nasdaq in Echtzeit und zeigen, wie Trading-Entscheidungen unter Marktbedingungen wirklich entstehen. Im Fokus stehen nicht Prognosen, sondern das Lesen von Marktstruktur, Kaufdruck und Widerstandsbereichen – inklusive Tages-, Stunden-, M5- und M1-Chart. Ziel ist es, ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, wann Trends fortgesetzt werden und wann Vorsicht geboten ist.

Anhand eines konkreten Nasdaq-Trades wird erklärt, warum es manchmal sinnvoll sein kann, klassische Range-Regeln bewusst zu hinterfragen, wenn sich das Marktbild durch Einzelwerte wie Nvidia, Microsoft oder Apple verändert. Du siehst live, wie Breakout-Szenarien, aggressive Long-Impulse, Positions-Staffelung und aktives Trade-Management umgesetzt werden – und warum das „Hoch fischen“ im Livetrading meist mehr schadet als hilft.

Entsprechende Handelsideen konntest Du somit erneut LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Dienstag noch einmal nachvollziehen. Die schnellen Richtungswechsel im Trading bleiben weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir jeweils LIVE in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

