Seeon/Berlin, 08. Jan (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat eine Senkung der Unternehmenssteuern deutlich unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt.

"Jetzt gibt ⁠es Vorschläge, diese ‍Absenkung der Körperschaftsteuer vorzuziehen", sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Seeon nach Abschluss der ‌Klausurtagung der CSU-Landesgruppe. "Wenn wir dafür Spielräume hätten, würde ich es befürworten. Darüber ‍müssen wir in der Koalition reden."

Er wolle allerdings darauf hinweisen, dass die meisten Unternehmen in Deutschland keine Körperschaft-, sondern Einkommensteuer zahlten, sagte Merz. Dies betreffe den Mittelstand, Personengesellschaften und das Handwerk. ‍Die CDU hat deshalb auch vorgeschlagen, ⁠dass ab 2027 die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform in den Geltungsbereich der ‍Körperschaftsteuer fallen können. Die CSU wiederum hatte ein Vorziehen der Senkung der Körperschaftsteuer ⁠von 2028 auf 2026 gefordert.

CSU-Chef Markus Söder lehnte Forderungen der SPD zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer und der Einkommensteuer für Großverdiener ab. ‍Es sei eine "völlig absurde ‌Idee", jetzt Steuern heraufzusetzen, sagte Söder in der gemeinsamen Pressekonferenz. Deswegen sollten Unternehmenssteuern sinken, der Soli abgeschafft werden und die Erbschaftsteuer nicht erhöht werden. Die SPD will diese Steuererhöhungen, um bei einer umfassenden Einkommensteuerreform kleine und mittlere Einkommen entlasten zu können.

