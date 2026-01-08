MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU hat Wandelanleihen über insgesamt 600 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Diese haben eine Laufzeit bis Juli 2033, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. MTU hatte das Vorhaben am Morgen angekündigt. Das Geld soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden./nas/jha/
