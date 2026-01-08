Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 08.01.2026 / 15:28 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 08.01.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00. Zusammenfassung: Nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an solute (Preisvergleichsportale) und der Übernahme von Checkout Charlie (Rabatt- und Gutscheinportale) hat ad pepper media (APM) den dritten Schritt seiner Neupositionierung als Ad-Tech-Anbieter abgeschlossen - den Verkauf seiner 60%-Beteiligung an der Agentur ad agents im Dezember 2025. Der Verkaufspreis beträgt EUR4 Mio. in bar. Damit wird ad agents mit dem 11-fachen des EBITDA der letzten 12 Monate bewertet. Unserer Ansicht nach hat APM einen guten Preis für seine Beteiligung erzielt, und die Finanzspritze schafft Ressourcen für weitere Übernahmen kleinerer Ad-Tech-Unternehmen (Plan: eine Übernahme pro Jahr). Addiert man die EUR4 Mio. zu den liquiden Mitteln von EUR27 Mio. (Ende Q3/25), wird dies eine Finanzkraft von rund EUR31 Mio. ergeben. Wir haben unsere Konzern-Prognosen angepasst, um die Entkonsolidierung von ad agents Ende Dezember 2025 und unsere leicht revidierten Segmentprognosen zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5,00. Wir betrachten alle Katalysatoren (akquisitionsgetriebene Gewinnentwicklung, weitere M&A, Internationalisierung, Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen Webgains und solute, technologiegetriebene Skalierbarkeit) als intakt und bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d603f6c933f30eaa01579c59ca681d47 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=a55cf37b-ec9d-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2257390 08.01.2026 CET/CEST °