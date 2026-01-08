Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

08.01.2026 / 15:28 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    08.01.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
Nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an solute
(Preisvergleichsportale) und der Übernahme von Checkout Charlie (Rabatt- und
Gutscheinportale) hat ad pepper media (APM) den dritten Schritt seiner
Neupositionierung als Ad-Tech-Anbieter abgeschlossen - den Verkauf seiner
60%-Beteiligung an der Agentur ad agents im Dezember 2025. Der Verkaufspreis
beträgt EUR4 Mio. in bar. Damit wird ad agents mit dem 11-fachen des EBITDA
der letzten 12 Monate bewertet. Unserer Ansicht nach hat APM einen guten
Preis für seine Beteiligung erzielt, und die Finanzspritze schafft
Ressourcen für weitere Übernahmen kleinerer Ad-Tech-Unternehmen (Plan: eine
Übernahme pro Jahr). Addiert man die EUR4 Mio. zu den liquiden Mitteln von EUR27
Mio. (Ende Q3/25), wird dies eine Finanzkraft von rund EUR31 Mio. ergeben. Wir
haben unsere Konzern-Prognosen angepasst, um die Entkonsolidierung von ad
agents Ende Dezember 2025 und unsere leicht revidierten Segmentprognosen zu
berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes
Kursziel von EUR5,00. Wir betrachten alle Katalysatoren
(akquisitionsgetriebene Gewinnentwicklung, weitere M&A,
Internationalisierung, Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen Webgains und
solute, technologiegetriebene Skalierbarkeit) als intakt und bestätigen
unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d603f6c933f30eaa01579c59ca681d47

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=a55cf37b-ec9d-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2257390 08.01.2026 CET/CEST

