Original-Research: mVISE AG (von NuWays AG): BUY

Original-Research: mVISE AG - von NuWays AG

08.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von NuWays AG zu mVISE AG

     Unternehmen:               mVISE AG
     ISIN:                      DE000A0KE043

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                BUY
     Kursziel:                  EUR 12.8
     Kursziel auf Sicht von:    12 month
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Philipp Sennewald

Eintritt in eine neue Phase im GJ26e

Mit Blick auf das Jahr 2026 dürfte mVISE in die nächste Phase seiner
Transformation eintreten und sich von einer restrukturierungsgetriebenen zu
einer strategischen Buy-and-Build-Plattform für softwarezentrierte
Unternehmen entwickeln. Nachdem der operative Turnaround abgeschlossen, die
Bankverbindlichkeiten eliminiert und die Auslastung stabilisiert wurde,
bereitet das Management das Unternehmen nun explizit auf wertsteigernde
Akquisitionen vor, wie wir bereits in unserem letzten Update beschrieben
haben. Wichtig ist, dass der angekündigte Aktiensplit inzwischen erfolgreich
abgeschlossen wurde, was die Handelbarkeit verbessert und die Grundlage für
anstehende Kapitalmaßnahmen bildet.

Das GJ25e blieb ein Übergangsjahr, das durch eine bewusst schlanke
Kostenbasis, gedämpfte Umsätze und einen klaren Fokus auf Profitabilität und
Cash-Generierung gekennzeichnet war. Ab dem GJ26 wird der strategische
Schwerpunkt jedoch voraussichtlich breiter angelegt sein. Neben einer
schrittweisen Rückkehr zu organischem Wachstum (eNuW: +11%) beabsichtigt
mVISE, selektiv Softwareunternehmen oder softwaregetriebene Geschäftsmodelle
zu erwerben, zunächst über Minderheitsbeteiligungen mit aktiver operativer
Beteiligung. Dieser Ansatz unterscheidet sich wesentlich von klassischen
Serienakquisiteuren, da mVISE plant, die Portfoliounternehmen mit seiner
ausgewiesenen Expertise in den Bereichen Softwareentwicklung, Integration,
Restrukturierung und Go-to-Market-Optimierung zentral zu unterstützen.

Die Gründe für diese Strategie sind aus unserer Sicht überzeugend. Das
derzeitige Marktumfeld in der DACH-Region bietet eine attraktive Pipeline
kleiner und mittlerer Softwareunternehmen, die mit Nachfolgeproblemen,
begrenzter Skalierbarkeit oder operativer Ineffizienz zu kämpfen haben.
mVISEs seltene Kombination aus interner Softwareentwicklung,
Produktmanagement, IntegrationsKnow-how und Restrukturierungserfahrung
positioniert das Unternehmen als aktiven Wertschöpfer und nicht als passiven
Finanzinvestor. Der erfolgreiche Turnaround von opcyc dient als Blaupause
für diesen Ansatz.

Finanziell ist die Grundlage für diese Strategie nun gelegt. H1'25 zeigte
bereits einen starken operativen Leverage mit einer EBITDA-Marge von 16,5%
und einem nachhaltig positiven FCF (EUR 0,4 Mio.). Da der Verschuldungsgrad
weiter sinkt und die wiederkehrenden Einnahmen steigen, erwarten wir, dass
mVISE die nötige Flexibilität erhält, um seine Akquisitionsstrategie ohne
übermäßige Bilanzrisiken umzusetzen. Wichtig ist, dass das Management die
disziplinierte Kapitalallokation und den strategischen Fit über das
Transaktionsvolumen stellt, was eher einen allmählichen Anstieg als
aggressive Fusionen und Übernahmen impliziert.

Während das Ausführungsrisiko bei Fusionen und Übernahmen natürlich zunimmt,
untermauern die klare strategische Logik, der konservative Einstieg über
Minderheitsbeteiligungen und die starke operative Erfolgsbilanz unser
Vertrauen.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Bewertung anspruchslos, da die Aktien mit
7x EV/EBITDA FY26e gehandelt werden. Wir bekräftigen daher die Empfehlung
BUY mit einem neuen PT von EUR 12,80 (Reverse-Split bereinigt) auf Basis des
DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fa9790a5c7554e3a7b4f015b3f927d79
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse.
++++++++++

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=34c301bf-ec61-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2256604 08.01.2026 CET/CEST

