OVHcloud drängt auf pan-europäische KI-Strategie

Frankfurt/Danzig, 08. Jan (Reuters) - Der europäische Cloud-Anbieter OVHcloud fordert beim geplanten Ausbau der heimischen KI-Infrastruktur länderübergreifende Kooperationen.

Er habe Zweifel am Erfolg ⁠des Ansatzes der ‍Europäischen Union (EU), sagte Firmenchef Octave Klaba am Donnerstag. Dieser ziele darauf ab, Projekte in einzelnen Staaten zu ‌fördern. OVHcloud habe bereits mit potenziellen Partnern in sechs oder sieben europäischen Staaten Kontakt ‍aufgenommen. Sie diskutierten den grenzüberschreitenden Aufbau von miteinander verbundenen Rechenzentren.

Die EU will den technologischen Rückstand bei der Zukunftstechnologie KI verringern. Gleichzeitig soll die Abhängigkeit von Anbietern aus den USA oder China verringert werden. Daher will sie unter ‍anderem den Bau von bis zu ⁠fünf sogenannten "Gigafactories" mit Milliardensummen fördern. Diese besonders leistungsstarken Rechenzentren sind für das Training und den Betrieb Künstlicher Intelligenzen wie ChatGPT ausgelegt. ‍Bundeskanzler Friedrich Merz will mindestens eine dieser Gigafactories nach Deutschland holen.

Europaweit haben mehrere Dutzend Unternehmen ⁠und Konsortien Interesse an einer Gigafactory-Förderung bekundet. Etwa sechs davon kamen aus Deutschland. Inzwischen verhandeln einem Medienbericht zufolge zwei der deutschen Aspiranten, Deutsche Telekom und die ‍Schwarz-Gruppe, über eine gemeinsame Bewerbung. ‌Die Schwarz-Gruppe, zu deren Marken der Lebensmitteldiscounter Lidl gehört, betreibt bereits mehrere Rechenzentren. Die Tochter Schwarz Digits baut zudem für elf Milliarden Euro eine Großanlage auf einem ehemaligen Kraftwerksgelände im brandenburgischen Lübbenau. Die Telekom will demnächst eine industrielle KI-Cloud in Betrieb nehmen. Hierzu rüstet sie ein Rechenzentrum mit Tausenden KI-Hochleistungsprozessoren von Nvidia auf.

(Bericht von Hakan Ersen und Leo Marchandon, ⁠redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)