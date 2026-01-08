Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Koalition der Willigen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur Koalition der Willigen:

"Haben sich die Europäer und die Amerikaner überhaupt verständigt? Die Pariser Erklärung wurde lediglich von der Koalition der Willigen abgegeben - dazu gehören die USA nicht. Die Abgesandten des US-Präsidenten sorgten auch dafür, dass eine Formulierung in dieser Erklärung gestrichen wurde, die eine amerikanische Hilfe im Falle eines russischen Angriffs auf die Internationale Ukraine-Truppe zusagte. Was als diplomatische Petitesse abgetan werden könnte, verweist auf das große, alles überwölbende Problem der Europäer in der Ukraine-Frage. Sie können Donald Trump nicht trauen. Denn was bisher für Russland galt, gilt inzwischen auch für die USA: Wie viel kann man auf das Wort eines Präsidenten geben, der Europa schwächen will, dem das Völkerrecht egal ist, dem Verträge egal sind und der andere Länder annektieren will, wenn es seinen Machtinteressen dient? Die Antwort: eigentlich gar nichts."/yyzz/DP/men