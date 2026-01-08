Russland und Frankreich tauschen Gefangene aus

Moskau, 08. Jan (Reuters) - Russland lässt den inhaftierten französischen Forscher Laurent Vinatier frei.

Dies geschehe ⁠im Austausch ‍mit einem von Frankreich aus der Haft entlassenen Russen, meldeten ‌staatliche russische Medien am Donnerstag unter Berufung auf den ‍Inlandsgeheimdienst FSB. Demnach wurde der 49-jährige Vinatier von Präsident Wladimir Putin begnadigt. Im Gegenzug habe Frankreich den russischen Basketballspieler Daniil Kasatkin aus der ‍Haft entlassen.

Vinatier war im Oktober ⁠2024 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er gegen Gesetze verstoßen ‍haben soll, die eine Registrierung als "ausländischer Agent" vorschreiben. Zudem liefen ⁠gegen ihn weitere Ermittlungen wegen Spionage. Kasatkin war im vergangenen Juni auf Antrag der USA wegen des ‍Vorwurfs der ‌Beteiligung an Hackerangriffen festgenommen worden. Sein Anwalt Frederic Belot sagte, Kasatkin sei am Donnerstag nach Moskau zurückgeflogen. Der Kreml hatte Ende Dezember erklärt, er habe Frankreich einen Vorschlag bezüglich Vinatier unterbreitet.

(Bericht von Marina Bobrova und Lucy Papachristou; ⁠Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‍berlin.newsroom@tr.com)