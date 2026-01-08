SNB-Protokoll: Keine Hinweise auf bevorstehende Zinsschritte

Zürich, 08. Jan (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht vorerst keinen Anlass für eine Änderung ihrer Geldpolitik.

Dies geht aus ⁠dem am ‍Donnerstag veröffentlichten Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung hervor. "Nachdem die Inflation in den letzten Monaten etwas ‌zurückgegangen ist, dürfte sie im Prognoseverlauf wieder zunehmen und somit weiterhin im ‍Bereich der Preisstabilität liegen", hieß es in dem Protokoll. Die Inflation lag im Durchschnitt des Jahres bei 0,2 Prozent und damit im Rahmen des SNB-Zielkorridors von null bis zwei Prozent. Die ‍monetären Bedingungen seien angesichts der ⁠präsentierten Inflations- und Konjunkturaussichten aktuell angemessen, so die SNB.

Die Notenbank hatte ihren Leitzins bei der Sitzung am ‍11. Dezember wie von den meisten Experten erwartet bei null Prozent belassen. Dies ⁠ist der niedrigste Leitzins unter den großen Zentralbanken der Welt. "Weder eine Straffung der Geldpolitik noch eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik wäre ‍zum jetzigen Zeitpunkt angemessen", ‌heißt es in der Zusammenfassung der Sitzung zum Zinsentscheid vom 11. Dezember. Der Ökonom Karsten Junius vom Bankhaus J.Safra Sarasin sagte, das Protokoll zeige eine neutrale Haltung der SNB. Er erwarte für die kommenden 18 Monate keine Zinsänderungen.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Reinhard Becker ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)