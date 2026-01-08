SPD fordert Bleiberecht für Zuwanderer in Arbeit

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die SPD-Bundestagsfraktion dringt auf ein Bleiberecht für Zuwanderer, die in Deutschland ⁠arbeiten oder ‍eine Ausbildung absolvieren.

Diesen "festen Grundsatz" wolle die SPD mit den Koalitionspartnern ‌CDU und CSU vereinbaren, kündigte Fraktionschef Matthias Miersch am Donnerstag ‍am Rande der Fraktionsklausur in Berlin an. Der Grundsatz solle lauten, "dass alle, die in Ausbildung sind, alle, die einen Arbeitsplatz haben, hier auch in ‍Deutschland integriert sind, ein Bleiberecht ⁠bekommen sollen", sagte Miersch. Die Wirtschaft sei dringend darauf angewiesen.

Miersch betonte, Migration sei ‍nicht mit "Schwarz und Weiß" zu beantworten, sondern biete auch Riesenchancen. ⁠Es gehe darum, qualifizierte Einwanderung zu fördern, aber auch um Arbeitskräfte für Bereiche wie das Hotel- und Gaststättengewerbe. ‍Dies sei ‌auch zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme notwendig. Er sei guten Mutes, in der Koalition darüber zu guten Entscheidungen zu kommen, auch wenn es darum gehe, irreguläre Migration zu steuern.

