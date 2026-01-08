Stromausfall am Bremer Flughafen

BREMEN (dpa-AFX) - Am Bremer Flughafen ist teilweise der Strom ausgefallen. Welche Auswirkungen der Ausfall auf den Flugbetrieb hat, ist nach Angaben eines Sprechers noch unklar. Offen ist auch noch, warum der Strom weg ist und wie lange die Störung andauern wird. Zuvor hatte das Regionalmagazin "buten un binnen" berichtet./miu/DP/zb

