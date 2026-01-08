Stromausfall am Bremer Flughafen - Verspätungen und Ausfälle
BREMEN (dpa-AFX) - Flugzeuge können wegen eines Stromausfalls am Bremer Flughafen derzeit nur verspätet abheben oder fallen aus. Die Sicherheitskontrolle für Passagiere sei außer Betrieb, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. "Ankommende Flugzeuge konnten und können wie geplant am Flughafen Bremen landen."
Am Vormittag rauchte es in einem Generatorenraum. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mitarbeiter aktivierten eine separate Stromversorgung, um den Flugbetrieb sicherzustellen.
Bei dem Einsatz wurde nach Angaben des Flughafens ein Elektriker verletzt und medizinisch versorgt. Der Stromausfall betrifft nur einige Bereiche des Flughafens. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar./miu/DP/jha
