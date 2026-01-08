TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz 08:00 NLD: ING, Pre-Close Q4/25 08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/25 DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25 KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025 08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 14:30 USA: Produktivität, Q3/25 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen

