TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Januar 2026

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Januar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE
ITA: Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni

EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen

