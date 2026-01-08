Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
dpa-AFX · Uhr
CHERSON (dpa-AFX) - Im Süden der Ukraine sind vier Zivilisten nach Behördenangaben durch russische Angriffe getötet worden. Bei einem Drohnenangriff bei der Gemeinde Beryslaw im Gebiet Cherson kam demnach ein Mann ums Leben, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Ein weiterer sei verletzt worden.
Drei Menschen wurden demnach bei einem Angriff auf einen zentralen Teil der Stadt Cherson getötet, einer von ihnen sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Demnach wurden dort noch zwei weitere Personen verletzt.
Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialheute, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
DatenanalyseZeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?gestern, 16:30 Uhr · onvista