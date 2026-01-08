Trump fordert Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar - Rüstungsaktien legen zu

08. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine massive Aufstockung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen Dollar für das Jahr ⁠2027 gefordert und ‍damit die Aktien von Rüstungsunternehmen beflügelt.

Die Summe liegt deutlich über den vom Kongress für 2026 ‌bewilligten 901 Milliarden Dollar. Eine solche Erhöhung erfordert die Zustimmung des Kongresses. Trumps ‍Republikaner, die in beiden Kammern über knappe Mehrheiten verfügen, haben sich in der Vergangenheit jedoch selten gegen solche Ausgabenprogramme gestellt. Er habe die Entscheidung nach langen und schwierigen Verhandlungen mit verschiedenen Politikern getroffen, schrieb ‍Trump am Mittwoch auf der von ⁠ihm mitgegründeten Plattform Truth Social. Er begründete den Schritt mit den sehr unruhigen und gefährlichen Zeiten. Die Ankündigung erfolgt ‍während aktueller internationaler Entwicklungen. Erst vor wenigen Tagen wurde der venezolanische Machthaber Nicolas ⁠Maduro von US-Streitkräften gestürzt und aus dem Land gebracht. Zudem hat das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump Optionen für den Erwerb Grönlands prüfe, einschließlich ‍eines möglichen Einsatzes des ‌US-Militärs. Im nachbörslichen Handel legten die Aktien von Lockheed Martin um 6,2 Prozent zu. Die Papiere von General Dynamics stiegen um 4,4 Prozent und die von RTX um 3,5 Prozent. Anleger wetten darauf, dass ein Anstieg der Ausgaben die Gewinne der Konzerne steigern wird.

(Bericht von Costas Pitas, Bhargav Acharya und Patricia Zengerle. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)