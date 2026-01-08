Trump: US-Aufsicht über Venezuela wird länger dauern

08. Jan (Reuters) - Präsident Donald Trump hat eine lange andauernde US-Aufsicht über Venezuela in Aussicht gestellt.

"Nur ⁠die Zeit ‍wird es zeigen", sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der "New ‌York Times". Auf die Frage, ob die Aufsicht drei Monate, sechs ‍Monate, ein Jahr oder länger dauern werde, sagte er: "Ich würde sagen, viel länger." Man werde Venezuela "sehr profitabel wiederaufbauen", erklärte Trump. "Wir werden Öl verwenden, und wir werden Öl ‍nehmen." Die USA kämen mit ⁠der Regierung der Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez derzeit "sehr gut aus".

Trump hatte am Dienstag einen milliardenschweren Plan ‍vorgestellt, bis zu 50 Millionen Barrel venezolanisches Öl zu raffinieren und ⁠zu verkaufen. Venezuela konnte das Öl zuvor wegen einer US-Blockade nicht exportieren. Dies gilt als weiteres Zeichen für die Koordination ‍der Regierung ‌in Washington mit der venezolanischen Führung. Die Zusammenarbeit begann nach der Gefangennahme des bisherigen Präsidenten Nicolas Maduro bei einer US-Militärintervention am vergangenen Wochenende. "Sie geben uns alles, was wir für notwendig halten", sagte Trump mit Blick auf die venezolanische Regierung.

