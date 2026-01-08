Ukraine: Hunderttausende nach russischen Angriffen ohne Strom

Kiew, 08. Jan (Reuters) - Nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur sind in der Ukraine rund 800.000 Menschen ohne Strom.

Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck an ⁠der Wiederherstellung der ‍Versorgung, nachdem diese durch die Attacken in der Nacht auf Donnerstag in zwei Regionen im Südosten des Landes fast ‌vollständig lahmgelegt wurde. Allein in der Region Dnipropetrowsk seien fast 800.000 Menschen ohne Elektrizität, teilte das ‍Energieministerium mit. Mehr als eine Million Menschen seien zudem von Ausfällen der Wärme- und Wasserversorgung betroffen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die jüngsten russischen Bombardierungen. "Für solche Angriffe auf den Energiesektor und die Infrastruktur, die die Menschen im ‍Winter ohne Strom und Heizung lassen, gibt es ⁠absolut keine militärische Logik", schrieb er auf der Online-Plattform X. Der diplomatische Prozess zur Beendigung des Krieges dürfe die Lieferung von Luftabwehrsystemen und Ausrüstung ‍an die Ukraine nicht beeinträchtigen, fügte Selenskyj hinzu.

In der zweiten betroffenen Region, Saporischschja, sei die Stromversorgung inzwischen ⁠wiederhergestellt, hieß es weiter. Der dortige Gouverneur Iwan Fedorow erklärte, es sei das erste Mal seit "Jahren" gewesen, dass seine Region einen vollständigen Stromausfall erlitten habe. In der Region Dnipropetrowsk waren ‍dem Energieministerium zufolge zudem acht ‌Bergwerke von Stromausfällen betroffen, die Arbeiter seien jedoch evakuiert worden. Die Reparatur der Wasserversorgung der Stadt Pawlohrad könne bis zu einem Tag dauern, sagte der Leiter des dortigen Regionalrats, Mykola Lukaschuk.

Russland hat seine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem im mittlerweile vierten Kriegswinter zuletzt wieder verstärkt. Ein bevorstehender Kälteeinbruch in dieser Woche dürfte die Störungen bei der Strom- und Wärmeversorgung noch verschärfen, warnte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bereits am späten ⁠Dienstagabend.

