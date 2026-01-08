Umfeld bleibt bullish | Comeback bei Rüstungswerten | Tech-Empfehlungen

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Wir sehen in Asien und an der Wall Street Gewinnmitnahmen. Obwohl die Quartalszahlen von Samsung Electronics über den Zielen der Analysten lagen, schloss die Aktie in Südkorea schwächer. Das könnte ein Omen sein, dass auf die heftige Rally der Memory- und Speicherchip-Werte nun die Phase der Gewinnmitnahmen startet. Wir sehen vor dem Opening ein kräftiges Comeback der Rüstungswerte. Der Sektor geriet zur Wochenmitte unter Druck, weil Donald Trump eine Einstellung von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen gefordert hatte, wie auch eine Einschränkung der Top-Auszahlungen an Manager. Die Rally sehen wir deshalb, weil Trump gestern Abend eine Ausweitung der Rüstungsausgaben von 1 auf 1,5 Bio. US-Dollar forderte. So ein traumhaft gutes Militär erreichbar. Für viel Bewegung sorgt Trump auch bei den Finanz- und Immobilienwerte, die in Einfamilienhäuser investieren. Um die Preise verträglicher zu machen, sollten in diesem Segment Käufe von institutionellen Investoren verboten werden. Die Aktien von Blackstone sehen eine heute nur leichte Erholung.



00:00 Intro

00:21 Überblick | Asien schwächelt | US Konjunktur solide

01:46 Trump will Wohnpreise senken, Blackstone unter Druck

02:43 Statistiken zu angespannten US Wohnungsmarkt

07:27 Rüstungswerte | US Haushalt | Gute Wirtschaftsdaten

11:29 Meldungen: Ölpreise/Venezuela | Energiepreisesenkung

12:46 Analysten: Amazon | Microsoft | ServiceNow | Roblox u.v.m.

15:45 Meldungen: China & NVIDIA | Xai | OpenAI | Anthropic | JPMorgan

18:01 Bankensektor stark: Jefferies | Constellation Brands

19:14 Analysten: Alcoa | Freeport-McMoRan | GM | Rivian | Walmart



