Union und SPD setzen unterschiedliche Prioritäten bei Steuersenkungen

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Union und SPD setzen in der Steuerpolitik unterschiedliche Prioritäten für die schwarz-rote Koalition.

Während die SPD-Bundestagsfraktion bereits 2026 eine Senkung der Steuern für kleine und mittlere Einkommen angehen will, favorisieren CDU und CSU eine frühere Senkung der Körperschaftsteuer. Allerdings knüpfte Kanzler Friedrich ⁠Merz auch diesen Schritt am ‍Donnerstag an einen Finanzierungsvorbehalt. "Wenn wir dafür Spielräume hätten, würde ich es befürworten. Darüber müssen wir in der Koalition reden", sagte der CDU-Chef nach Abschluss der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Seeon. Während die SPD diese Senkung nicht für ‌vorrangig hält, wandte sich CSU-Chef Markus Söder klar gegen Forderungen der SPD nach einer Erhöhung etwa der Erbschaftsteuer.

In den Klausurtagungen zu Jahresbeginn stecken die Parteien traditionell ihre Marschrichtung ab. Die ‍CSU-Landesgruppe hatte dazu in Seeon ein Papier beschlossen, die SPD-Bundestagsfraktion will dies am Freitag tun. Die CDU hatte bereits einen Entwurf für eine "Mainzer Erklärung" vorbereitet. Aber die in Mainz für Freitag und Samstag geplante Klausurtagung des Bundesvorstands musste nach Angaben von Merz wegen des widrigen Wetters abgesagt werden.

WO SOLL ES ENTLASTUNGEN, WO BELASTUNGEN GEBEN?

CDU und CSU legen einen Schwerpunkt ihrer Forderungen darauf, dass die Senkung der Körperschaftsteuer für Unternehmen von 2028 auf 2026 vorgezogen wird. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, bremst dabei jedoch. "Wenn ‍ich die Wahl habe, was möglich ist dieses Jahr, dann würde ich sagen: ⁠Wir müssen diese Steuerreform für kleine und mittlere Einkommen, für die arbeitende Bevölkerung, die müssen wir prioritär auf den Weg bringen. Wenn es dazu noch weitere Spielräume gibt, schauen wir uns das gerne an", sagte Wiese den Sendern RTL und ntv.

Dagegen forderte der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, ‍die SPD auf, bei der Entlastung der Unternehmen mitzuziehen. "Falls nötig, muss der Bundeskanzler dafür auch von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen", sagte Steiger der Nachrichtenagentur Reuters.

Merz verwies allerdings darauf, dass die meisten Unternehmen in ⁠Deutschland keine Körperschaft-, sondern Einkommensteuer zahlten. Dies betreffe den Mittelstand, Personengesellschaften und das Handwerk. Die CDU hat deshalb auch vorgeschlagen, dass ab 2027 die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform in den Geltungsbereich der Körperschaftsteuer fallen können. Die CSU wiederum hatte ein Vorziehen der Senkung der Körperschaftsteuer von 2028 auf 2026 gefordert.

SPD WILL TEMPO ‍BEI REFORM EINKOMMENSTEUER MACHEN

Im Entwurf der Erklärung zur Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion ‌heißt es: "Arbeit muss ein auskömmliches und würdevolles Leben ermöglichen. In diesem Sinne reformieren wir die Einkommensteuer, damit kleine und mittlere Einkommen entlastet werden." Dieses im Koalitionsvertrag verankerte Vorhaben sollte man 2026 angehen. Die SPD betont in dem Papier zudem sehr stark die Notwendigkeit des Zusammenhalts der Gesellschaft. Deshalb sei es nötig, Lasten gleichmäßig zu verteilen - weshalb eine Steuererhöhung für Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen sowie eine Reform der Erbschaftsteuer vorgeschlagen wird. Diese Mehreinnahmen sollen die Steuersenkungen finanzieren. "So schaffen wir Zusammenhalt durch Leistungsgerechtigkeit", heißt es.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kündigte an, dass die SPD-Bundestagsfraktion in der kommenden Woche ihr Konzept für eine umfassende Erbschaftsteuerreform vorstellen will. Er kritisierte die Ablehnung durch die CSU als verfrüht.

Söder kritisierte in Seeon Forderungen der SPD zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer und der Einkommensteuer für Großverdiener. Es sei eine "völlig ⁠absurde Idee", jetzt Steuern heraufzusetzen, sagte er. Er wolle lieber die Unternehmenssteuern senken, den Soli abschaffen und die Erbschaftsteuer nicht erhöhen.

(Bericht von Andreas Rinke und Holger Hansen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)