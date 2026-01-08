US-Handelsdefizit schrumpft deutlich: Weniger Importe in Zeiten des Zollstreits

08. Jan (Reuters) - Das von US-Präsident Donald Trump kritisch beäugte Handelsdefizit der Vereinigten ⁠Staaten ‍ist im Oktober deutlich geschrumpft.

Die Importe übertrafen die Exporte ‌um 29,4 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag ‍in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Defizit von 58,9 Milliarden Dollar erwartet, nachdem es im ‍September laut revidierten Daten ⁠48,1 Milliarden Dollar betragen hatte. Die Importe verringerten sich im Oktober ‍gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent auf 331,37 ⁠Milliarden Dollar. Dagegen wuchsen die Exporte nur um 2,6 Prozent auf 302,02 Milliarden Dollar. US-Präsident ‍Trump war ‌das über Jahre chronisch hohe Handelsdefizit ein Dorn im Auge. Er hat deshalb hohe Zölle auch gegen befreundete Länder verhängt.

