USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte./rin/DP/zb
