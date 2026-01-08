USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte./rin/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel