Volkswagen baut Zusammenarbeit mit Qualcomm aus

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen baut seine Zusammenarbeit mit dem US-Chipkonzern Qualcomm aus.

Die beiden Unternehmen ⁠haben eine ‍Absichtserklärung über eine langfristige Lieferkooperation unterzeichnet, wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte. Geplant sei, Qualcomm-Chips ‌der Snapdragon-Reihe in den Elektroautos einzusetzen, die ab 2027 auf den Markt ‍kommen. Sie sollen dort vor allem beim Infotainment eingesetzt werden.

Volkswagen hat sich mit dem US-Elektroautobauer Rivian verbündet und sich damit Zugriff auf die Rivian-Software gesichert. Die ersten Autos mit dieser Software ‍sollen ab 2027 auf den ⁠Markt kommen. Es handelt sich um sogenannte Software-Defined Vehicles, die über zentrale Rechner gesteuert werden und dafür ‍auf Hochleistungschips angewiesen sind. Bei der Marke Volkswagen soll als erstes Auto der ⁠elektrische Kleinwagen ID.Every1 über die Rivian-Software verfügen, der ab 2027 auf den Markt kommen soll. Derzeit laufen die Wintertests für die ‍Software.

Qualcomm bietet unter der ‌Marke Snapdragon eine Reihe von leistungsstarken Halbleitern und Prozessoren an, die unter anderem für KI-Angebote oder Spracherkennung genutzt werden können. Auch Mercedes-Benz und BMW gehören zu den Kunden des US-Konzerns. Schon seit mehreren Jahren kooperiert Volkswagen zudem mit Qualcomm beim autonomen Fahren.

