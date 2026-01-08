Dax startet mit leichten Abgaben in den Handel - Verluste in Asien

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25.000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 25.028 Punkte. Damit würde er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25.122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

USA: Gemischtes Bild

Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Beide drehten anschließend aber ins Minus. US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen.

Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Der Dow fiel um 0,94 Prozent auf 48.996,08 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6.920,93 Zählern.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.996 - 0,94 Prozent &P 500 6.920 - 0,34 Prozent Nasdaq 23.584 + 0,16 Prozent

Asien: Verluste

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag deutlich nachgegeben und knüpften damit an den schwachen Vortag an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 1,6 Prozent - und auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel 0,82 Prozent nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index fast zwei Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.117 - 1,6 Prozent Hang Seng 26.075 - 1,95 Prozent CSI 300 4.737 - 0,82 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,88 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,81 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,13 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 60,15 USD + 0,29 USD WTI 56,14 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 790 (780) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 37 (33) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 34,50 (31,90) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 148 (139) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 31,80 (30,90) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 33 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX