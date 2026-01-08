Wadephul fordert von Irans Führung Mäßigung im Umgang mit Protesten

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die iranische Führung im Umgang mit ⁠den anhaltenden ‍Protesten in der Islamischen Republik zur Mäßigung aufgerufen.

"Seit Tagen gehen Menschen ‌in Iran auf die Straße. Ihre Meinung friedlich zu ‍vertreten, ist ihr Recht", schrieb Wadephul am Donnerstag auf der Online-Plattform X. "Ich verurteile daher exzessive Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten und fordere die iranischen Machthaber ‍auf, sich an die ⁠internationalen Verpflichtungen zu halten."

Im Dezember brach im Iran die größte Protestwelle seit drei ‍Jahren aus. Die Proteste begannen im Großen Basar von Teheran, ⁠als Ladenbesitzer gegen den freien Fall der Landeswährung demonstrierten. Seitdem haben sie sich landesweit ausgebreitet. Hintergrund sind ‍die wachsende Not ‌im Zuge der kriselnden Wirtschaft, eine galoppierende Inflation und Einschränkungen der politischen und sozialen Freiheiten. Menschenrechtsgruppen zufolge sind bislang mindestens 27 Menschen getötet und mehr als 1500 festgenommen worden.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)