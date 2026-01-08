Winterwetter versetzt Bahn und Airports in Alarmbereitschaft

Frankfurt/Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die deutschen Flughäfen und die Bahn stellen sich auf Behinderungen des Luft- und Zugverkehrs durch die für Freitag erwarteten Schneestürme ein.

"Wir rechnen damit, dass es bei dem für weite Teile Europas angekündigten massiven Schneefall ab Freitag zu starken Verzögerungen in den ⁠Abläufen kommt", erklärte der Hauptstadtflughafen ‍BER am Donnerstag. Es könne zu erheblichen Verspätungen und Flugstreichungen kommen. Die Deutsche Bahn will vorsorglich Züge streichen und teilweise langsamer fahren lassen. Fahrgäste müssen mit größeren Verspätungen rechnen.

Die Airports trafen Vorkehrungen, um Rollbahnen und ‌Vorfeldflächen sowie Flugzeuge von Eis und Schnee freizuhalten. Die Tanks mit Enteisungsmittel seien voll und könnten bei Bedarf rasch nachgefüllt werden, hieß es von allen befragten großen Flughäfen. Die ‍niederländische Fluggesellschaft KLM hatte in dieser Woche vor Knappheit an Enteisungsmittel gewarnt. Wegen des widrigen Winterwetters strich sie sechs Tage in Folge Hunderte Flüge. In Deutschland wird bisher kein Engpass an Enteisungsmittel befürchtet. "Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, werden die Bestände täglich überwacht und vorsorglich ergänzt", erklärte der Flughafen Düsseldorf. Lieferanten sorgten bei Bedarf kurzfristig für Nachschub.

Am BER sind rund 60 Winterdienstfahrzeuge und mehr Personal im Einsatz. Auch am größten deutschen Airport in Frankfurt ist der große Winterdienst unter anderem mit ‍25 Enteisungsfahrzeugen startklar, wie Betreiber Fraport mitteilte. Der zeitliche Aufwand für die ⁠Enteisung führte am Mittwochabend dazu, dass zwei Dutzend Flugzeuge in Frankfurt eine Ausnahmegenehmigung von dem ab Mitternacht geltenden Nachtflugverbot zum Abheben brauchten. Am Freitag und Samstag will der Flughafen auf seiner Website die Passagiere bitten, sich drei Stunden vor Abflug im Terminal einzufinden. In Hamburg ‍kam es bereits am Donnerstag zu Verzögerungen im Flugbetrieb und einigen Flugstreichungen.

Der zweitgrößte deutsche Airport München baut, einschließlich notfalls anforderbarer Traktoren von Landwirten aus der Region, auf insgesamt gut 180 Fahrzeuge ⁠und pro Schicht auf rund 200 Einsatzkräfte. Um den Bedarf an Streusalz zu reduzieren, werden Straßen und Fußwege mit "Gurkenwasser", also wiederverwerteter Einmachbrühe, eisfrei gehalten.

MANCHE ZÜGE ROLLEN LANGSAMER ODER GAR NICHT

Die Deutsche Bahn schränkt wegen des erwarteten Wintereinbruchs den Fernverkehr vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands ein. Es werde zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, ‍erklärte der Staatskonzern. Dies gelte für Strecken wie Kopenhagen - Hamburg, Westerland/Kiel - ‌Hamburg, Binz/Stralsund/Rostock - Berlin und Norddeich/Emden - Hannover/Ruhrgebiet. Wie viele Züge insgesamt ausfallen, erklärte die Bahn nicht. Sie drosselt zudem vorsorglich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einzelnen Schnellfahrstrecken wie Wolfsburg-Berlin, Hannover-Würzburg und Frankfurt-Köln. Züge fahren dann nur noch 200 Kilometer pro Stunde, was die Fahrtzeit um bis zu 30 Minuten verlängern kann. Dies sei notwendig, um Schäden durch sogenannten Eisabwurf zu vermeiden.

Mehr als 14.200 Beschäftigte bundesweit sorgen laut Bahn dafür, Bahnsteige und Gleise von Schnee und Eis zu befreien. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stehen Räumfahrzeuge und schwere Loks bereit. Etwa 49.000 der rund 65.000 Weichen sind mit Heizungen und Abdeckungen besser vor Schnee und Eis geschützt. Denn einfrierende Weichen sind - zusammen mit Schnee, der sich auf den Schienen auftürmt - die größten Herausforderungen der Bahn im Winter. ⁠Zudem muss die Bahn sicherstellen, dass immer Strom von der Oberleitung über den Stromabnehmer ins Fahrzeug fließen kann. Eispanzer durch gefrorenen Regen können dies im Extremfall verhindern.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‍unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)