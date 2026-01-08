Zalando dünnt Verteilnetzwerk aus - Standort Erfurt vor dem Aus

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Zalando ordnet nach der Übernahme des Rivalen About You sein ⁠Logistiknetz neu ‍und schließt sein Verteilzentrum in Erfurt.

Der Standort werde bis Ende ‌September 2026 aufgegeben, teilte Europas größter Online-Modehändler am Donnerstag ‍mit. Rund 2700 Beschäftigte sind davon betroffen. Zalando kündigte Verhandlungen über einen Sozialplan mit dem Betriebsrat an. Zudem würden Verträge mit externen Betreibern ‍von drei Logistik-Standorten im ⁠Ausland nicht verlängert.

Der Modehändler hatte im vergangenen Jahr den kleineren Rivalen About ‍You übernommen. Er verspricht sich von der Transaktion langfristig einen ⁠zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro jährlich. Im dritten Quartal verhalf About You Zalando zu ‍einem Umsatzschub. Der ‌Wachstumstreiber ist das Firmengeschäft. Mit "Zeos" stellt Zalando Drittfirmen unter anderem seine Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt die Shop-Software "Scayle", die von About You entwickelt wurde.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)