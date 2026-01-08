Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen
ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. Aktuell würden die 2.700 Beschäftigten an dem Standort über die Pläne informiert, teilte der Dax -Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit./mse/DP/mis
