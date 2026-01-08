Zwei Brandenburger Minister treten aus BSW aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

POTSDAM (dpa-AFX) - Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten Gesundheitsministerin Britta Müller und Verkehrsminister Detlef Tabbert aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus. Das teilten sie in einer Erklärung mit, die der dpa vorliegt. Zuvor berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten"./vr/mow/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Aufbau in Venezuela
Trump stellt Subventionen für Ölkonzerne in Aussicht06. Jan. · dpa-AFX
Trump stellt Subventionen für Ölkonzerne in Aussicht
Weitere Artikel