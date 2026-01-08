Zwei Brandenburger Minister treten aus BSW aus
dpa-AFX · Uhr
POTSDAM (dpa-AFX) - Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten Gesundheitsministerin Britta Müller und Verkehrsminister Detlef Tabbert aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus. Das teilten sie in einer Erklärung mit, die der dpa vorliegt. Zuvor berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten"./vr/mow/DP/mis
