Aktien Frankfurt Ausblick: Solider Start - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Arbeitsmarktdaten aus den USA dürfte der Dax am Freitag die 25.000-Punkte-Marke mit einem soliden Start klar behaupten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von 0,13 Prozent auf 25.160 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls etwas höher erwartet.

"Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen.

Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

Unternehmensseitig achten Marktteilnehmer auf Teamviewer . Der Softwarekonzern erreichte sein Umsatzziel für 2025. Die Aktien gewannen auf Tradegate 4,5 Prozent zum Xetra-Schluss.

Auto-Aktien wie BMW und Porsche AG stehen nach Abstufungen durch Barclays hingegen unter Druck./ajx/jha/