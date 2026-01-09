Aktien New York: Auf Rekordkurs - Schwacher Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die US-Börsen nahe an ihre jüngsten Rekordmarken getrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 49.437 Punkte. Er lag damit nur noch knapp unter der Höchstmarke vom Mittwoch bei 49.621 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.942 Punkte zu, auch hier fehlte nicht mehr viel zu einer weiteren Rekordmarke. An der Technologiebörse Nasdaq kletterte der Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 25.557 Zähler./bek/men
Das könnte dich auch interessieren
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista
Dax Tagesrückblick 08.01.2026Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel starkgestern, 17:50 Uhr · onvista
Märkte heuteAlphabet vor Apple, Volkswagen investiert, Applied Digital liefert Impulseheute, 12:58 Uhr · onvista
SportartikelherstellerPuma-Aktien springen hoch - Bericht über Anta-Interessegestern, 17:12 Uhr · dpa-AFX
Dax mit RekordhochIntel startet 18A-Auslieferungen | Außerdem Nvidia und Rheinmetallgestern, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista