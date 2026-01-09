Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, zur Schlussglocke betrug das Plus 0,65 Prozent auf 6.966,28 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,48 Prozent auf 49.504,07 Punkte zu, konnte die Höchstmarke vom Mittwoch aber nicht toppen. Mit plus 2,3 Prozent in der ersten kompletten Börsenwoche 2026 startete der Dow stark ins neue Jahr. An der Technologiebörse Nasdaq ging es mit dem Nasdaq 100 am Freitag um 1,02 Prozent auf 25.766,26 Zähler stärker aufwärts als bei den Standardwerten./bek/men