Videoanalyse 09.01.2026

Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Google-Mutter Alphabet hat in dieser Woche Apple in Sachen Börsenwert überholt und ist jetzt fast vier Billionen Dollar schwer. Vor allem die Fortschritte von Alphabet bei Künstlicher Intelligenz (KI) stehen im Fokus. 

Profitrader Martin Goersch ist grundsätzlich von den geschäftlichen Perspektiven von Alphabet überzeugt – bei der Aktie dagegen sieht er nach der langen Rally durchaus auch leicht negative Faktoren. 

