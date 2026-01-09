Märkte heute

Alphabet vor Apple, Volkswagen investiert, Applied Digital liefert Impulse

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Puma, Tkms, Infineon, Volkswagen, Kratos, Vertiv, Progressive, Apple, Alphabet, Applied Digital.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Volkswagen & Qualcomm: Software als Zukunftsbaustein

Eine neue Partnerschaft soll die technologische Basis der nächsten Fahrzeuggeneration prägen. Doch zwischen langfristiger Vision und aktueller Geschäftslage liegt ein anspruchsvoller Weg – und genau dort wird es für Anleger spannend. 

Alphabet: Analysten sehen neues Kräfteverhältnis

Ein frisches Upgrade lenkt den Blick auf die operative Dynamik im KI-Geschäft. Die Integration neuer Funktionen verändert den Alltag von Milliarden Nutzern – und könnte den Wettbewerb dauerhaft neu ordnen. 

Applied Digital: Zahlen, Pipeline und neue Struktur

Nach starken Quartalsdaten rücken Rechenzentrumsprojekte und strategische Schritte stärker in den Fokus. Entscheidend wird sein, wie belastbar Planung, Partner und Umsetzung wirklich sind.  

