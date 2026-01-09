Alphabet vor Apple, Volkswagen investiert, Applied Digital liefert Impulse
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Puma, Tkms, Infineon, Volkswagen, Kratos, Vertiv, Progressive, Apple, Alphabet, Applied Digital.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Volkswagen & Qualcomm: Software als Zukunftsbaustein
Eine neue Partnerschaft soll die technologische Basis der nächsten Fahrzeuggeneration prägen. Doch zwischen langfristiger Vision und aktueller Geschäftslage liegt ein anspruchsvoller Weg – und genau dort wird es für Anleger spannend.
Alphabet: Analysten sehen neues Kräfteverhältnis
Ein frisches Upgrade lenkt den Blick auf die operative Dynamik im KI-Geschäft. Die Integration neuer Funktionen verändert den Alltag von Milliarden Nutzern – und könnte den Wettbewerb dauerhaft neu ordnen.
Applied Digital: Zahlen, Pipeline und neue Struktur
Nach starken Quartalsdaten rücken Rechenzentrumsprojekte und strategische Schritte stärker in den Fokus. Entscheidend wird sein, wie belastbar Planung, Partner und Umsetzung wirklich sind.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–