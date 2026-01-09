ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
BNP Paribas
BNP Paribas (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel