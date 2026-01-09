ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
