Bahn stellt Fernverkehr im Norden wegen Schneesturms ein
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands bis mindestens zum Mittag ein. Das teilte das Unternehmen mit./lkm/DP/mis
