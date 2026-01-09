Barrick Mining: Neue Phase, neue Bewertung – lohnt die Aktie noch?

Barrick Mining hat sich in kurzer Zeit stark verändert: operative Fortschritte, strategische Weichenstellungen und ein völlig neues Marktumfeld prägen aktuell das Bild des Goldproduzenten. Doch was bedeutet das für Anleger?

In dieser Analyse ordnet Martin Goersch die jüngsten Entwicklungen ein, beleuchtet zentrale Treiber hinter der aktuellen Story – und stellt die entscheidende Frage, wie viel davon bereits im Kurs steckt. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Struktur, Strategie und die Rolle des Goldmarktes selbst.

Ein Video für alle, die bei Rohstoff-Aktien genauer hinschauen wollen und verstehen möchten, wo Chancen beginnen – und wo Vorsicht angebracht ist.