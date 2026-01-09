Goldproduzent
Barrick Mining: Neue Phase, neue Bewertung – lohnt die Aktie noch?
onvista · Uhr
Barrick Mining hat sich in kurzer Zeit stark verändert: operative Fortschritte, strategische Weichenstellungen und ein völlig neues Marktumfeld prägen aktuell das Bild des Goldproduzenten. Doch was bedeutet das für Anleger?
In dieser Analyse ordnet Martin Goersch die jüngsten Entwicklungen ein, beleuchtet zentrale Treiber hinter der aktuellen Story – und stellt die entscheidende Frage, wie viel davon bereits im Kurs steckt. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Struktur, Strategie und die Rolle des Goldmarktes selbst.
Ein Video für alle, die bei Rohstoff-Aktien genauer hinschauen wollen und verstehen möchten, wo Chancen beginnen – und wo Vorsicht angebracht ist.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 09.01.2026Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichengestern, 16:02 Uhr · onvista
Videoanalyse 09.01.2026Applied Digital: Gute Zahlen, aber beim Chart ist Vorsicht angesagtgestern, 16:07 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringt08. Jan. · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista