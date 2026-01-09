Chip-Auftragsfertiger TSMC mit Umsatzsprung im Schlussquartal

Taipeh, 09. Jan (Reuters) - Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat im vierten Quartal dank des Booms ⁠bei Künstlicher Intelligenz (KI) ‍einen Umsatzsprung verzeichnet und die Markterwartungen übertroffen.

Der Erlös stieg von Oktober ‌bis Dezember im Jahresvergleich um 20,45 Prozent auf 1,046 Billionen ‍Taiwan-Dollar (33,04 Milliarden Dollar), wie sich aus Berechnungen von Reuters auf der Grundlage der vom Unternehmen veröffentlichten Monatsdaten vom Freitag ergibt. Grund dafür war die stark gestiegene ‍Nachfrage nach den Produkten des ⁠taiwanischen Konzerns für KI-Anwendungen. Analysten hatten einer LSEG-Schätzung zufolge mit 1,036 Billionen Taiwan-Dollar gerechnet. ‍Die eigene Prognose von TSMC, die nur in US-Dollar abgegeben wird, ⁠hatte bei 32,2 bis 33,4 Milliarden Dollar gelegen.

TSMC, zu dessen Kunden unter anderem Nvidia und Apple gehören, profitiert ‍stark von den ‌Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Dieser Trend hat die nachlassende Nachfrage nach Chips für Unterhaltungselektronik wie Tablets nach der Pandemie mehr als ausgeglichen. Die vollständigen Quartalsergebnisse will TSMC am 15. Januar vorlegen.

