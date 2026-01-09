DAX® - „5-Tages-Orakel“ sendet grünes Licht

Die ersten fünf Handelstage des neuen Jahres sind absolviert und der DAX® hat den Jahresstart mit Bravour in Form von vier neuen Allzeithochs gemeistert. Damit ist es an der Zeit, um zum ersten Mal im noch jungen Jahr 2026 ein Zwischenfazit zu ziehen. Das liegt daran, dass der Kursentwicklung der ersten fünf Handelstage in der Vergangenheit oftmals ein wegweisender Signalcharakter für das Gesamtjahr zukam. Da die deutschen Standardwerte 2,6 % im Plus liegen, lässt das „5-Tages-Orakel“ für den weiteren Jahresverlauf hoffen. Auch die US-Indizes S&P 500®, Nasdaq-100® und Dow Jones® notieren 1,1 %, 1,0 % und 2,5 % im Plus. Aus charttechnischer Sicht kommt hierzulande die Auflösung der Schiebezone zwischen 23.000 und 24.700 Punkten hinzu. Entsprechend aktiviert der Vorstoß in „uncharted territory“ ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 26.400 Punkten. Kurzfristig kam es gestern zur Ausprägung eines idealtypischen „doji“-Muster. Der fast deckungsgleiche Eröffnungs- und Schlusskurs liefert möglicherweise ein erstes Indiz für einen leichten Momentumverlust im Vorfeld des nahenden Wochenendes.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

