Deutsche Produktion zieht erneut an - Exporte bereiten aber Sorge

Berlin, 09. Jan (Reuters) - Aus der deutschen Wirtschaft kommen widersprüchliche Konjunktursignale: Während die Unternehmen ihre Produktion im November dank einer verbesserten Auftragslage den dritten Monat in Folge steigerten, sanken ihre Exporte zugleich so stark wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,8 Prozent mehr her ⁠als im Vormonat, wie das Statistische ‍Bundesamt am Freitag mitteilte. Das kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet. "Insgesamt sind das erste Anzeichen für eine nachhaltige Stabilisierung der Industrie zum Jahresende", sagte der Chefanalyst der Deutschen Industrie- und ‌Handelskammer (DIHK), Volker Treier.

Dagegen sorgte die sinkende Nachfrage aus Europa und den USA dafür, dass die Ausfuhren im November um 2,5 Prozent geringer ausfielen als im Vormonat - der stärkste Rückgang seit Mai 2024. Der ‍Außenhandelsverband BGA sprach von einem Warnsignal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Die Exportwirtschaft wird zunehmend zwischen schwacher Auslandsnachfrage, geopolitischen Risiken und wachsendem Wettbewerbsdruck zerrieben", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura.

WACHSTUM AM JAHRESENDE

Nach Ansicht von Ökonomen spricht der anhaltende Aufwärtstrend bei der Produktion für einen versöhnlichen Abschluss eines schwierigen Jahres 2025. Das Bruttoinlandsprodukt von Europas größter Volkswirtschaft dürfte im vierten Quartal "klar über der Nullmarke liegen", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Im dritten Quartal hatte es nur zu einer Stagnation gereicht, nach einem Minus im zweiten Vierteljahr.

Eine klare Trendwende sieht aber auch die Bundesregierung noch nicht. "Vor ‍dem Hintergrund der zuletzt leicht aufgehellten Auftragslage, insbesondere aus dem Inland, zeigt die Industrieproduktion ⁠zum Jahresende einen Aufwärtstrend", betonte das Bundeswirtschaftsministerium. Eine breitere Belebung werde jedoch noch von der gedämpften Nachfrage aus dem Ausland begrenzt. "Ein deutlicher Aufschwung zeichnet sich noch nicht ab", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Der massive Fiskalimpuls vom Schuldenpaket der Regierung wirkt noch nicht, weil die Unternehmen wegen des Fehlens breit angelegter Reformen enttäuscht sind." ‍Trotz fiskalischem Rückenwind sei ein Aufschwung im neuen Jahr kein Selbstläufer, warnte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

"NOCH LANGER WEG VOR UNS"

Die Industrie allein stellte im November 2,1 Prozent mehr her als im Vormonat. Sie ⁠hatte zuvor drei Monate in Folge mehr Neuaufträge an Land gezogen, begünstigt zuletzt auch durch Großaufträge für die Aufrüstung. In der Automobilindustrie zog die Produktion um 7,8 Prozent an, im Maschinenbau um 3,2 Prozent. Die Energieerzeugung brach dagegen um 7,8 Prozent ein. Die Baubranche drosselte ihre Produktion um 0,8 Prozent.

Nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) dürfte die Industrieproduktion 2025 um rund ‍ein Prozent gesunken sein, "der vierte Rückgang in Folge". Sie sei damit rund 14 ‌Prozent niedriger als 2018, sagte IfW-Experte Nils Jannsen. DIHK-Chefanalyst Treier zufolge "liegt noch ein langer Weg vor uns, bis wieder alte Produktionsniveaus erreicht werden können".

"DIE BESTEN ZEITEN HINTER SICH"

Die meisten Ausfuhren gingen im November trotz eines Rückgangs erneut in die USA. Dorthin wurden deutsche Waren im Wert von 10,8 Milliarden Euro geliefert. Das waren 4,2 Prozent weniger als im Oktober. Die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle drücken die Nachfrage nach Waren "Made in Germany". Das deutsche China-Geschäft wuchs hingegen: Die Ausfuhren in die Volksrepublik nahmen um 3,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren in die EU-Staaten wiederum sanken um 4,2 Prozent auf 73,1 Milliarden Euro.

"Der Exportsektor scheint die beste Zeit hinter sich zu haben, vor allem der Handel mit den USA leidet", sagte der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. "Wegen der US-Zölle werden die Herausforderungen für den Sektor nicht ⁠kleiner."

Die meisten Experten trauen Europas größter Volkswirtschaft im neuen Jahr ein Wachstum von etwa einem Prozent zu. 2025 dürfte es nur zu einem Mini-Plus von etwa 0,1 Prozent gereicht haben, dem zwei Rezessionsjahre in Folge vorausgegangen waren.

