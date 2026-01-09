EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG

EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie

BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG



09.01.2026 / 18:19 CET/CEST

Veränderung im Vorstand der BayWa AG

Der Aufsichtsrat der BayWa AG und der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Herr Dr. Frank Hiller, haben sich darauf verständigt, dass Herr Dr. Frank Hiller mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Das Dienstverhältnis von Herrn Dr. Frank Hiller endet zum 31. Juli 2026. Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden an die bestehenden Mitglieder des Vorstandsgremiums delegiert. Die Restrukturierung ist im Plan und wird unvermindert fortgesetzt.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,

Head of Investor Relations,

Tel. +49 (0)89/9222-3887,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,

Head of Corporate Communications,

Tel. +49 (0)89/9222-3680,

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland E-Mail: investorrelations@baywa.de Internet: www.baywa.com

2258086 09.01.2026 CET/CEST