EQS-Adhoc: Covestro AG: XRG P.J.S.C. leitet Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Covestro AG auf die XRG P.J.S.C. ein (aktienrechtlicher Squeeze-out)

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out
Covestro AG: XRG P.J.S.C. leitet Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Covestro AG auf die XRG P.J.S.C. ein (aktienrechtlicher Squeeze-out)

09.01.2026 / 11:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

XRG P.J.S.C. hat der Covestro AG heute mitgeteilt, dass die Hauptversammlung der Covestro AG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die XRG P.J.S.C. gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließen soll (aktienrechtlicher Squeeze-Out).

Die XRG P.J.S.C. ist gemeinsam mit ihrer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der ADNOC International Germany Holding AG, mit rund 95,10 % am Grundkapital der Covestro AG beteiligt und ist damit deren Hauptaktionärin im Sinne des § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG.

Das Wirksamwerden des aktienrechtlichen Squeeze-out hängt unter anderem von dem zustimmenden Beschluss der Hauptversammlung der Covestro AG und der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister ab. Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die Hauptaktionärin den Minderheitsaktionären der Covestro AG für die Übertragung der Aktien gewähren wird, steht derzeit noch nicht fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Kontakt:

Ronald Köhler

Leiter Investor Relations

Tel: +49 214 6009 5098

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com

Ilia Kürten

Tel: +49 214 6009 7429

E-Mail: ilia.kuerten@covestro.com

Cedric Schupp

Tel: +49 214 6009 2336

E-Mail: cedric.schupp@covestro.com

Ende der Insiderinformation

09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Telefon:+49 (0) 214 60095098
Fax:+49 (0) 214 60097002
E-Mail:ronald.koehler@covestro.com
Internet:www.covestro.com
ISIN:DE0006062144
WKN:606214
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2257894
Ende der MitteilungEQS News-Service

2257894 09.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro

Das könnte dich auch interessieren

Pharma- und Saatgutkonzern
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hochgestern, 15:05 Uhr · dpa-AFX
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch
Bericht zu EU-Saatgutpolitik
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visiergestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visier
Weitere Artikel