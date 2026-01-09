EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Daimler Truck Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Daimler Truck Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.01.2026 / 16:49 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Daimler Truck Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investoren/FY-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investors/FY-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investoren/FY-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investors/FY-2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investoren/Q2-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.daimlertruck.com/investors/Q2-2026

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet:www.daimlertruck.com
