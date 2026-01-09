EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius Medical Care AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.01.2026 / 11:24 CET/CEST

Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

