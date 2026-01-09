EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius Medical Care AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.01.2026 / 11:24 CET/CEST
Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
