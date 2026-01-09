EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius Medical Care AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
09.01.2026 / 11:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026
Ort:
https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2257918 09.01.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–