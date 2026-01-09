EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

09.01.2026 / 11:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026

Ort:

https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2257918 09.01.2026 CET/CEST

